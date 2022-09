Da Andrómeda ao “olho de Deus”: estas são as melhores fotos de astronomia do ano

A fotografia vencedora do Fotógrafo de Astronomia do Ano é coisa rara: mostra uma parte da cauda do cometa Leonard a desconectar-se e a ser arrastada pelo vento solar. Disconnection Event é da autoria de Gerald Rhemann, fotógrafo austríaco, e foi captada no dia de Natal, na Namíbia. E este cometa, identificado pela primeira vez em Janeiro de 2021, foi o mais brilhante desse ano, mas não será avistado da Terra novamente.

Entre as restantes fotografias premiadas está também a de dois adolescentes chineses de 14 anos, que conseguiram o prémio do Jovem Fotógrafo de Astronomia do Ano com uma imagem da Andrómeda, a galáxia vizinha; a do fotógrafo britânico Martin Lewis, que captou uma gigante cratera lunar e ainda uma imagem etérea da Nebulosa de Hélix, conhecida como o "olho de Deus" (imagem 23 da fotogaleria).

Na lista de fotografias destacadas consta também a do português Miguel Claro, A Giant in the Sun’s Limb (imagem 25), captada no Observatório Dark Sky Alqueva.

O Fotógrafo de Astronomia do Ano é um concurso organizado pelo Observatório Real de Greenwich. Este ano recebeu mais de três mil candidaturas, de fotógrafos espalhados por 67 países.