O espaço visto daqui: estas são as imagens finalistas do Fotógrafo de Astronomia do Ano

Já são conhecidos os finalistas do concurso Fotógrafo de Astronomia do Ano 2022. A 19.ª edição do concurso do Observatório Real de Greenwich, que recebeu mais de três mil fotografias de candidatos amadores e profissionais de 70 países, conta com imagens do Sol, da lua, de cometas, planetas ou asteróides avistados de várias partes do mundo.

São finalistas de nove categorias, mais duas especiais, e os vencedores serão anunciados no dia 15 de Setembro. O vencedor deverá receber um prémio de dez mil libras (cerca de 11 mil euros), e as fotografias vencedoras estarão em exposição no National Maritime Museum, em Londres.

Os cenários das fotografias deste ano incluem galáxias a colidir, auroras boreais, a lua vista ao pormenor e um eclipse parcial visto a partir de Itália. "Um dos temas que os participantes deste ano captaram foi o impacto da poluição e poluição luminosa na fotografia de astronomia. Sean Goebel só foi capaz de captar a sua fotografia da lua alinhada com os edifícios de Los Angeles graças a uma tempestade que dispersou a poluição e permitiu uma vista limpa", lê-se em comunicado enviado pela organização do concurso.

Além da exposição, deverá nascer deste concurso o livro Astronomy Photographer of the Year, Collection 11. O lançamento está marcado para 29 de Setembro e deverá reunir as fotografias finalistas desta edição, acompanhadas dos detalhes completos dos fotógrafos, do local e dos pormenores técnicos de cada imagem.