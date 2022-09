Paolo Sollier, o futebolista-operário

À 30.ª jornada da Série A italiana da época 1975-76, ainda não havia campeão. Estavam os dois rivais de Turim na luta pelo título, o Torino, que recebia em casa o Cesena, e a Juventus, que jogava no campo do Perugia, estreante na primeira divisão. O “scudetto” irá para o “Toro”, apesar do empate, porque, em Perugia, a “Juve”, que tinha Zoff na baliza a liderar um “onze” só com internacionais italianos, era derrotada com um golo de Renato Curi, médio que teria um destino trágico ano e meio depois, um ataque cardíaco mortal sofrido durante um jogo com a… Juventus. Entre os festejos naquela tarde de Primavera na capital da Úmbria, um teve especial significado.