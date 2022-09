Águas estagnadas das cheias do Paquistão estão a propagar doenças

À medida que as águas das cheias começam a regredir, o que, segundo as autoridades, pode levar dois a seis meses, as regiões ficaram infestadas de doenças incluindo a malária, a dengue, a diarreia e problemas de pele. Não há médicos nem medicamentos para responder aos milhares de doentes.

Crianças e mulheres estão a tornar-se mais vulneráveis à medida que dezenas de milhares de pessoas sofrem de doenças infecciosas e transmitidas pela água no Paquistão atingido pelas cheias. O número de mortos devido à inundação ultrapassou os 1500, segundo dados do governo e da Unicef divulgados esta sexta-feira.

À medida que as águas das cheias começam a regredir, o que, segundo as autoridades, pode levar dois a seis meses, as regiões ficaram infestadas de doenças incluindo a malária, a dengue, a diarreia e problemas de pele, disse o governo da província do Sindh do sul num relatório divulgado na sexta-feira.

“A água estagnada está a fazer com que comecem a surgir as doenças transmitidas pela água”, disse o primeiro-ministro Shehbaz Sharif num discurso proferido na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) em Samarkand, Uzbequistão. “Milhões de pessoas estão a viver a céu aberto”.

As mulheres e as crianças - na sua maioria subnutridas e com pouca saúde nas regiões rurais - são particularmente vulneráveis.

O relatório do Sindh afirma que mais de 90.000 pessoas foram tratadas só na quinta-feira na província, que foi a mais duramente atingida pelas inundações catastróficas.

O documento confirma 588 casos de malária com mais 10.604 casos suspeitos, para além dos 17.977 casos de diarreia e 20.064 casos de doenças de pele comunicados na quinta-feira. Cerca de 2,3 milhões de doentes foram tratados desde 1 de Julho no terreno e em hospitais de campanha montados na região inundada.

Três outras províncias paquistanesas também relataram dezenas de milhares de doentes que visitaram instalações de saúde em zonas assoladas pelas cheias, informaram as autoridades, registando problemas respiratórios agudos, doenças de pele tais como sarna, infecções oculares e febre tifóide.

“Estes doentes não têm especialistas nem medicamentos”, disse por telefone à Reuters um residente do noroeste do país, Ali Haider.

Um relatório do governo na província noroeste de Khyber Pakhtunkhwa reconheceu as queixas, afirmando que o fornecimento de medicamentos e suprimentos continua a ser um desafio.

“Estamos “preocupados com a propagação da malária”, disse Noor Ahmad Qazi, director dos serviços gerais de saúde na província do sudoeste do Balochistão, à Reuters. Foi declarada uma emergência sanitária na província, adiantou.

Foto REUTERS/Reinhard Krause

O prejuízo económico

Chuvas recordes de monções no sul e sudoeste do Paquistão e derretimento glacial nas áreas do norte desencadearam as inundações que afectaram quase 33 milhões de pessoas na nação do Sul da Ásia com 220 milhões, varrendo casas, colheitas, pontes, estradas e gado e causando prejuízos estimados em 30 mil milhões de dólares.

As perdas reduzirão o crescimento do PIB do país para cerca de 3% em relação ao objectivo estimado de 5% estabelecido no orçamento, quando este escapou por pouco ao incumprimento da sua dívida numa crise da balança de pagamentos.

O Paquistão já estava a recuperar dos golpes económicos quando as cheias atingiram, com as suas reservas de divisas a caírem tão baixo que atingiram os valores de um mês de importações e o seu défice da balança de transacções correntes a aumentar.

A economia ainda não mostrou qualquer resposta positiva a Islamabad, retomando um programa do Fundo Monetário Internacional adiado desde o início deste ano. A rupia paquistanesa tem vindo a cair e a inflação atingiu os 27%.

A Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes comunicou até agora 1508 mortes relacionadas com inundações, incluindo 536 crianças e 308 mulheres.

Foto BILAWAL ARBAB

Milhões a viver a céu aberto

Centenas de milhares de pessoas deslocadas necessitam urgentemente de comida, abrigo, água potável, sanitários e medicamentos. Muitos têm estado a dormir ao ar livre ao lado de auto-estradas elevadas.

“Tenho estado em zonas afectadas pelas cheias nos últimos dois dias. A situação para as famílias é mais do que sombria, e as histórias que ouvi pintam um quadro desesperado”, disse Abdullah Fadil, representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Paquistão, numa declaração.

“Todos nós no terreno vemos crianças desnutridas a combater a diarreia e a malária, a dengue, e muitas delas com condições de pele dolorosas”.

Muitas das mães são elas próprias anémicas e malnutridas, incapazes de amamentar bebés exaustos ou com baixo peso, disse ele. Milhões de famílias têm pouco mais do que trapos para se protegerem do sol escaldante, uma vez que as temperaturas em algumas áreas excedem os 40 graus Celsius, disse Fadil.

O ACNUR disse que cerca de 16 milhões de crianças foram afectadas, e pelo menos 3,4 milhões de raparigas e rapazes continuam a necessitar de apoio imediato para salvar vidas.

A monção torrencial, que submergiu enormes extensões do Paquistão, foi um acontecimento único no século, provavelmente tornado mais intenso pelas alterações climáticas, disseram os cientistas na quinta-feira.

O país recebeu cerca de 190% mais chuva do que a média dos 30 anos até Julho e Agosto, um período de monções que começou cedo e se estendeu para além da linha temporal habitual. As chuvas na província de Sindh, no sul do país, dispararam para 466% acima da média.