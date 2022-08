Com mais de 1000 mortos e 33 milhões de afectados pelas cheias, Paquistão pede ajuda

No dia em que o organismo de gestão de catástrofes contabilizou 1033 mortos, o Governo do Paquistão apelou a mais ajuda internacional para enfrentar aquilo que descreve como “desastre humanitário de proporções épicas provocado pelo clima”. Há pelo menos 33 milhões de paquistaneses afectados pelas monções com chuvas torrenciais, cheias e desabamentos das últimas semanas.

Os militares juntaram-se agora aos membros da protecção civil nacionais e das várias províncias e o chefe do Exército esteve este fim-de-semana no Baluchistão, região do Sul do país, fortemente atingida pelas chuvas.

Os dirigentes paquistaneses pediram ajuda à comunidade internacional e pretendem lançar o apelo a um fundo internacional. “A magnitude da calamidade é maior do que o estimado”, disse o primeiro-ministro Shehbaz Sharif, no Twitter, depois de visitar áreas inundadas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que a Turquia já enviou uma equipa para ajudar nos esforços de resgate.

Na província de Sindh, também no Sul, com quase 50 milhões de habitantes, o pior ainda estará para vir, com dilúvios, ameaçando mais milhões de paquistaneses, dizem as autoridades. Em Sindh, diz a BBC, que visitou várias cidades da zona, a mensagem é sempre a mesma: “Mandem ajuda”.

As inundações deste ano têm sido devastadoras – e ainda não se consegue calcular totalmente o seu impacto, acrescenta a BBC. Infra-estruturas muito básicas ou sem manutenção há anos ajudam a explicar parte das consequências. Mas o Paquistão já lidou muitas vezes antes com cheias e responsáveis dizem que nada os preparou para o que está a acontecer este ano.

“Eu nunca vi destruição a esta escala, tenho muita dificuldade em encontrar palavras… é esmagador”, disse à Reuters o ministro dos Negócios Estrangeiros, Bilawal Bhutto-Zardari, repetindo o pedido de mais ajuda internacional já feito por Sharif. “Pessoas no mundo inteiro falam das alterações climáticas e isso é apenas teoria”, desabafou à BBC um responsável envolvido na distribuição de ajuda na cidade de Larkana, muito afectada. “Estamos a ver com os nossos olhos que as alterações climáticas estão a acontecer. Nunca tivemos tanta chuva num ano… agora precisamos de pensar como é que podemos construir o futuro – como é que começamos?”