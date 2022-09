Carregar a noite toda? Como prolongar a bateria do seu telemóvel

Os problemas de bateria dos telemóveis estão entre as maiores queixas de tecnologia dos consumidores europeus, de acordo um estudo divulgado este ano pela Deco Proteste. Frequentemente, o dilema são baterias viciadas, que carregam lentamente, duram pouco tempo e obrigam os aparelhos a estarem sempre ligados à corrente.

Hoje em dia, a grande maioria dos telemóveis modernos utiliza baterias de iões de lítio que funcionam ao transportar iões de lítio entre o ânodo (o lado negativo da bateria) e o cátodo (o lado positivo da bateria). Enquanto os iões de lítio estiverem a fazer este percurso, há um fluxo constante de electrões. É isto que fornece a energia para manter um dispositivo a funcionar.

As baterias são consideradas “recarregáveis” porque o ciclo pode ser repetido. Só que um telemóvel com dois anos vai aguentar menos tempo entre carregamentos do que um telemóvel novo porque, de cada vez que o aparelho é carregado e descarregado, a bateria diminui a quantidade de carga que pode suportar.

Existem, no entanto, várias estratégias para prolongar o tempo de vida útil das baterias. O PÚBLICO reuniu algumas.

Manter as baterias “frescas”

Deixar o telemóvel ao sol, na toalha de praia, não é boa ideia. Não é por acaso que telemóveis mais modernos se desligam, automaticamente, quando aquecem demasiado.

A temperatura ideal para as baterias de iões de lítio varia entre os 20​ e os 25 graus Celsius​. Temperaturas mais elevadas encurtam a vida útil da bateria porque à medida que a temperatura aumenta, a velocidade das reacções químicas dentro da bateria também aumenta. Isto aumenta a velocidade de degradação da bateria.

Devido ao impacto da temperatura nas baterias, também se devem evitar capas muito pesadas e quentes que podem contribuir para o aquecimento excessivo dos telemóveis. Em temperaturas mais frias, as reacções químicas no interior da bateria abrandam. No entanto, o frio é menos prejudicial do que o calor.

Foto DR

Entre os 20 e os 85%

Quanto mais um telemóvel é carregado e descarregado, menor o tempo de vida útil que o aparelho aguenta entre carregamentos. O “ponto ideal” ronda os 50% de carga (metade dos iões estão no lado positivo da bateria e metade estão no lado negativo). Este equilíbrio coloca menor quantidade de tensão sobre a bateria. É por isso que se recomenda carregar um telemóvel quando a bateria chega aos 20% e parar quando chega aos 80%.

Alguns fabricantes de telemóveis com sistema operativo Android já permitem limitar o carregamento dos telemóveis aos 85%. A opção está disponível em Definições > Manutenção Dispositivo e Bateria > Bateria > Mais definições de bateria.

Evitar carregar a noite toda

A bateria da maioria dos aparelhos modernos deixa automaticamente de carregar quando está cheia. Só que volta a carregar quando chega aos 99%. Este ciclo constante, quando o telemóvel está ligado à corrente, pode diminuir o tempo de vida da sua bateria ao longo do tempo. O melhor é carregar o telemóvel antes de ir dormir e, se possível, parar nos 80%.

Verificar o estado da bateria

Para perceber o impacto da utilização e carregamento do telemóvel no seu tempo de vida, pode verificar o estado da bateria. Vários telemóveis já permitem fazer isto. Os telemóveis mais recentes da Apple (com a versão iOS 11.3 do sistema operativo) incluem funcionalidades que mostram o estado da bateria e alertam se a bateria precisa de ser substituída. Estas funcionalidades podem ser encontradas em Definições > Bateria > Estado da bateria.

Em telemóveis Android a informação está disponível em: Definições > Manutenção Dispositivo e Bateria > Bateria.