Ataque a família de Sérgio Conceição captado pelas câmaras do estádio. FC Porto já cedeu imagens às autoridades

Director de comunicação do clube revela que filho do treinador recebeu insultos nas redes sociais minutos antes do ataque. Se forem sócios, clube abrirá processo disciplinar para expulsar autores,.

O FC Porto já fez chegar às autoridades as imagens de videovigilância do apedrejamento ao carro da família de Sérgio Conceição, treinador dos “dragões”, para identificar os responsáveis pelo ataque desta terça-feira. A viatura da mulher e filhos do técnico foi atingida com pedras nas imediações do Estádio do Dragão, depois de uma derrota pesada frente ao Club Brugge para a Liga dos Campeões.

“Há imagens – que entretanto já foram cedidas às autoridades – em que se vê a pessoa que faz isto. Mais tarde ou mais cedo, vai ser possível à polícia identificar o autor”, esclareceu o director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, no programa Universo Porto de Bancada.

O responsável pela comunicação portista revelou ainda que Rodrigo Conceição, um dos ocupantes da viatura apedrejada, recebeu uma mensagem com insultos poucos minutos antes do ataque. Caso os responsáveis pelo ataque identificados pelas autoridades sejam associados do clube, prossegue Francisco J. Marques, o clube irá abrir procedimento disciplinar de expulsão.

“Se esta pessoa ou pessoas forem sócias, vão ser alvo de processos disciplinares com vista à expulsão. Este tipo de actos não é aceitável na grande família portista. As pessoas podem ter as diferenças que tiverem, mas não podem usar a violência”, refere o director de comunicação portista.