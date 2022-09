Primeira vitória para o AC Milan na Champions

O AC Milan conseguiu nesta quarta-feira a sua primeira vitória nesta edição da Liga dos Campeões, ao bater em casa o Dínamo Zagreb por 3-1, em jogo da segunda jornada do Grupo E. Depois do empate (1-1) em Salzburgo há uma semana, o campeão italiano teve alguns problemas com a formação croata, mas saiu por cima, com boa contribuição de Rafael Leão.

Mesmo a fechar a primeira parte, Olivier Giroud colocou os “rossoneri” em vantagem na conversão de um penálti, e, logo no início da segunda, aos 47’, Saelemaekers fez o 2-0, com assistência de Rafael Leão. Orsic ainda reduziu aos 56’ e criou alguma incerteza no resultado, mas Pobega fez o 3-1 aos 77’, acabando com as esperanças do Dínamo em repetir um resultado semelhante ao que conseguira na primeira jornada – triunfo por 1-0 sobre o Chelsea.

Em Varsóvia, houve equilíbrio e algum espectáculo no Shakhtar Donetsk-Celtic de Glasgow a contar para o Grupo F, jogo que terminou empatado (1-1). Foi a formação escocesa, que teve o português Jota na titular, quem se adiantou no marcador logo aos 10’, com um autogolo de Bondarenko aos 10’, mas a formação ucraniana não demorou muito a nivelar o marcador, por Mudryk, aos 27’.

Houve muitas oportunidades de parte a parte, mais do Celtic nos minutos finais, mas manteve-se o empate. Foi o primeiro ponto para os “católicos” de Glasgow nesta Champions, enquanto o Shakhtar já vai em quatro pontos no agrupamento, depois de ter vencido o RB Leipzig na primeira jornada.