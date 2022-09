África é paisagem

No papel, há muito por onde “ferrar o dente” no documentário da jornalista da SIC Sofia Pinto Coelho. No seu centro está o cabo-verdiano Daniel Nunes, 82 anos, antigo técnico agrícola que atravessou a colonização portuguesa em África e a independência pós-colonial, proprietário daquela que é a maior biblioteca particular sobre temas africanos existente no mundo. Ou seja, uma testemunha de um momento-charneira da história entrecruzada de Portugal e África, que trabalhou em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau.