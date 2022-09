Repórter russo admite perdas na Ucrânia – e depois corrige-se

Numa emissão em directo do canal de televisão russo Россия-1 (Russia-1), o correspondente de guerra Alexander Sladkov admitiu que Moscovo está a assistir a grandes perdas militares na Ucrânia, antes de se corrigir e apresentar outa versão dos factos: o país está a “ter muitos sucessos”.

O momento foi capturado, traduzido e partilhado nas redes sociais por Francis Scarr, um repórter da BBC Monitoring, que analisa a informação que passa nos media de Moscovo.

“As pessoas aqui no Donbass estão à espera de um ataque [do exército russo] com tanta força que [as forças ucranianas] caem no traseiro. Um knockout, como se diz”, começou por dizer Sladkov à Россия-1. “Estamos a perder um grande número de pessoas, temos feridos”, continuou. Depois, fez uma pausa e disse coisa diferente: “Estamos a ter muitos sucessos.”

“Estamos a ter muitos sucessos”, repetiu. “Mas temos, temos...”, começou, antes de voltar a parar. “Estamos a usar aviação de longo alcance. E temos feitos grandes danos ao sistema de energia deles”, retomou. “Não acabámos.”

As declarações sobre as perdas russas surpreenderam o jornalista Francis Scarr que teoriza que Sladkov se esqueceu, momentaneamente, que estava a falar em directo com jornalistas russos. “A julgar pela forma como mudou a direcção [do raciocínio], penso que Alexander Sladkov se esqueceu com quem é que estava a falar”, comentou Scarr no Twitter. “Tenho quase a certeza que esta é a primeira vez que a televisão russa diz algo parecido desde o começo da invasão.”

