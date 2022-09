Extensão do metro a Alcântara já tem luz verde da Agência Portuguesa do Ambiente

Prolongamento da linha vermelha do metropolitano de São Sebastião a Alcântara recebeu parecer positivo da Agência Portuguesa do Ambiente, ainda que condicionado. Projecto tem sido criticado sobretudo por quem mora nas freguesias de Campo de Ourique e na Estrela pelos impactos esperados.

Quatro novas paragens ao longo de cerca de quatro quilómetros, que custarão 304 milhões de euros: no final de 2025, a linha vermelha do Metro de Lisboa vai ligar São Sebastião a Alcântara, passando pelas Amoreiras, pelo Jardim da Parada em Campo de Ourique, pela Avenida Infante Santo, para depois terminar num troço em viaduto por cima do acesso à Ponte 25 de Abril. O parecer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), passo necessário para seguir com a obra, é favorável ao projecto, ainda que com algumas condicionantes.