Taxa de segurança dos aeroportos sobe pela segunda vez este ano

A taxa de segurança cobrada nos aeroportos por cada passageiro embarcado vai subir pela segunda vez este ano, passando dos 2,95 euros (estipulados em Fevereiro) para 3,54 euros, o que representa um incremento de 20% no espaço de sete meses. De acordo com a portaria publicada esta segunda-feira pelo Governo, a alteração entra em vigor esta terça-feira.

Conforme explica o diploma, este valor está ligado “aos encargos suportados pela gestora aeroportuária com a prestação de serviços afectos à segurança da aviação civil, incluindo a instalação, operação e manutenção dos sistemas de verificação a 100 % da bagagem de porão”, que é “cobrada directamente aos utilizadores” e “fixada por passageiro embarcado”.

O PÚBLICO questionou o Ministério da Administração Interna e o Ministério das Infra-estruturas sobre este aumento, aguardando resposta.

O valor arrecadado é uma das fontes de receita da gestora aeroportuária, a ANA – Aeroportos de Portugal, detida pelo grupo francês Vinci, com a taxa a ser aplicada nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada, Santa Maria, Horta, Flores, Madeira, Porto Santo e no terminal civil de Beja. De acordo com o diploma, antes decisão do aumento foram ouvidos os “utilizadores dos aeroportos”, como as companhias aéreas, “bem como os Governos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira”, tendo o regulador sectorial, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) emitido parecer favorável.

O sector do transporte aéreo tem vindo a assistir a uma recuperação depois da crise provocada pela pandemia de covid-19. De acordo com os dados mais recentes do INE, em Junho houve 5,7 milhões de passageiros nos aeroportos nacionais, o que corresponde a menos 2,7% do que em idêntico período de 2019.