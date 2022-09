Mais um clássico, mais uma volta

No princípio era uma tragédia sobre uma certa noite de São João, um determinado bailarico e um amor desejado mas proibido, quer pelas convenções sociais, quer pela diferença de classe dos amantes: a menina da família oportunamente ausente e o seu criado particularmente sedutor e atraente. Uma subversão das regras da sociedade, portanto, pois tudo isto foi escrito e encenado lá pelos idos do final do século XIX. Porém, um clássico é um clássico, e, como é próprio da sua condição, aberto a interpretações, adaptações, revisões e, claro, a partir de determinada altura, desconstruções que podem fazer do original uma obra, pelo menos, ligeiramente diferente. Por exemplo: invertendo o género das personagens como início do processo de transformação da tragédia em comédia. Assim, Menina Júlia tornou-se Finalmente Menino Júlio.