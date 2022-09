O segundo momento crítico da guerra na Ucrânia

Numa contra-ofensiva de surpresa na região de Kharkiv, que alguns analistas dizem ser a maior depois de 1945, as forças militares da Ucrânia recuperaram mais território (3000 km2) do que a área ocupada pela Rússia depois de Abril. A operação revela um fracasso clamoroso dos serviços secretos de Moscovo, obrigando as suas tropas a retiradas desordenadas. Na Rússia, o avanço gerou dúvidas e leva os sectores radicais do militarismo a exigir acções mais musculadas. Ramzan Kodyrov, líder tchetcheno que se envolveu com as suas próprias tropas na invasão, critica os militares russos e exige conclusões pelo fracasso em Kharkiv.