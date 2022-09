Ensino superior continua em alta. Quase 50 mil estudantes com lugar garantido

Mais de metade dos alunos foram colocados na sua primeira opção e sobraram menos vagas. Nos últimos três anos os estudantes não tiveram a obrigação de fazer todos os exames nacionais, resultando em três concursos de acesso com números históricos.

É o terceiro ano consecutivo com números à volta de máximos históricos no concurso de acesso ao ensino superior. Na 1.ª fase do concurso nacional de acesso deste ano, cujos resultados são conhecidos este domingo, garantiram lugar numa universidade ou politécnico públicos 49.806 estudantes. É o segundo número mais elevado de sempre, apenas superado por 2020. Também há mais alunos colocados na primeira opção e sobraram menos vagas.