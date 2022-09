Brasil, mina de música (com Europa em fundo)

Orquestra Filarmónica de Minas Gerais iniciou digressão em Portugal com programa inserido nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil.

A Orquestra Filarmónica de Minas Gerais, sob a regência do seu maestro titular Fabio Mechetti, apresentou-se nos últimos dias junto à Torre de Belém e em três salas de concerto portuguesas (Porto, Lisboa, Coimbra). O programa ao ar livre, que foi difundido em directo pela televisão (RTP 2) no dia do Bicentenário da Independência do Brasil e pode ser acedido na Internet, teve, como é justo e expectável, conteúdos e características comunicacionais diversas do programa apresentado em auditório, o qual, na sua realização lisboeta, é objecto destas linhas.