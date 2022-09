O primeiro discurso de Carlos III, rei de Inglaterra

"Tal como fez a rainha com dedicação inabalável, também eu me comprometo solenemente, durante o restante tempo que Deus me conceder, a defender os princípios constitucionais que estão na base da nossa nação", disse Carlos III no início da sua primeira declaração ao país.

"Eu sei que a sua morte é sentida com tristeza por muitos de vocês e eu partilho convosco esse sentimento de perda", afirma o monarca. "Em nome da minha família, só vos posso agradecer sincera e profundamente pelas vossas condolências e apoio. Eles significam para mim mais do que sou capaz de explicar."