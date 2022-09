Enfermeiros vêem nomeação de Pizarro com “apreensão e expectativa”

Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos lembra que Pizarro já foi secretário de Estado adjunto da Saúde e que na altura “não olhou para os profissionais de enfermagem com a valorização devida”.

O Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU) disse esta sexta-feira que assiste à nomeação de Manuel Pizarro para ministro da Saúde, que sucede no cargo a Marta Temido, “com alguma apreensão, mas simultaneamente com expectativa”.

Em comunicado enviado à Lusa, a presidente do SITEU, Gorete Pimentel, lembrou que Pizarro “já esteve no ministério enquanto secretário de Estado adjunto da Saúde num Governo socialista” e que “não olhou para os profissionais de enfermagem com a valorização devida”.

“Houve até um retrocesso da profissão no que diz respeito às carreiras e reconhecimento da mesma”, criticou a presidente do SITEU.

Ainda assim, Gorete Pimentel considera que “esta é uma oportunidade de ouro para o ministro da Saúde olhar para os problemas dos enfermeiros de forma diferente, mais consistente e empenhada, passando as soluções do papel à prática”.

O primeiro-ministro, António Costa, propôs esta sexta-feira ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a nomeação do eurodeputado socialista Manuel Pizarro para o cargo de ministro da Saúde, em substituição de Marta Temido.

Manuel Pizarro, especialista em medicina interna, foi secretário de Estado da Saúde nos dois executivos socialistas liderados por José Sócrates, entre 2008 e 2011. Depois de conhecida a sua nomeação como novo ministro da Saúde do terceiro Governo liderado por António Costa, tomará posse do cargo no sábado, sucedendo a Marta Temido, que se demitiu em 30 de Agosto.