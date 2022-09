Pizarro: elogios só do PS. Oposição critica nome do aparelho e falta de mudança de rumo

É uma estratégia conhecida, a do PCP, para reagir a novos nomes no Governo: “Mais do que saber quem vem, importa saber ao que vem e o que aí vem”, diz ao PÚBLICO o deputado comunista João Dias, reagindo ao anúncio de Manuel Pizarro para ocupar o lugar de Marta Temido à frente do Ministério da Saúde. “Seja quem for o ministro, não nos desviaremos um centímetro do caminho de defesa do SNS”, avisa já o também enfermeiro eleito pelo distrito de Beja.