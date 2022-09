Sonhos, homenagens, sátira, crítica feroz: a música que Isabel II inspirou

Em 1953, Young Tiger cantou o relato da coroação em ritmo calypso, vinte e quatro anos depois os Sex Pistols atacavam-na sem piedade em ano de Jubileu, dando novo sentido à expressão God save the queen, transformado de hino patriótico a hino do furioso desencanto punk.

McCartney imaginou-a como “pretty nice girl”, a estrela reggae U-Roy imaginou-se a dançar com ela no palácio, os Smiths proclamaram The Queen is dead, os cantores folk Leon Rosselson e Billy Bragg, com duas décadas de diferença, viram-na como representação de privilégio insustentável, enquanto os Pet Shop Boys tentavam empatizar com aquela figura distante, humanizando-a. Setenta anos de reinado, doze canções.