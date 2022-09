Mais de 90% dos alunos já têm vales para levantar manuais escolares

Foram emitidos mais de 5,5 milhões de “vouchers”. Há dezenas de queixas relacionadas com a utilização da plataforma MEGA, mas pais e directores dizem que os problemas são menores do que em anos anteriores.

Mais de 90% dos estudantes do ensino público já resgataram o vale que lhes permite levantar os livros com que vão regressar às aulas dentro de cerca de uma semana. A plataforma online Mega – Manuais Escolares Gratuitos, do Ministério da Educação, onde as famílias podem gerar o documento que dá acesso ao manual, continua a causar problemas, mas em menor escala do que em anos anteriores, garantem pais e directores.