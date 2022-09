Tilda Swinton e Tilda Swinton numa casa assombrada: The Eternal Daughter cintilou na competição de Veneza

A veia excêntrica, fantasista do cinema britânico, com as suas Rebecca, em virtude de Daphne du Maurier, os seus Powell/Pressburger, os seus Kubrick, que era americano mas que assentou nos labirintos enevoados dos jardins ingleses, fez entrada na competição de Veneza. Criou com ela o seu momento mais cintilante, mais “puro”, em todo o caso o seu filme mais fora de tendência e de época: The Eternal Daughter, de Joanna Hogg.