Teatro Nacional São João: uma temporada europeia para pensar a catástrofe

Com a estreia nacional, no dia 6 de Outubro, de Tutto Brucia, da companhia italiana Motus, uma reescrita de As Troianas, de Eurípides, o Teatro Nacional São João (TNSJ) dá um primeiro indício da forte dimensão internacional da temporada que agora arranca, ao mesmo tempo que antecipa o tópico da catástrofe, fio condutor do festival Finisterra, concebido e produzido no âmbito da União dos Teatros da Europa, que ocupará as salas do TNSJ e do Teatro Carlos Alberto (TeCA) nos primeiros meses do próximo ano.