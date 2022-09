Andréa Del Fuego é a convidada do Encontro de Leituras de Setembro

A sessão com a escritora brasileira acontecerá a 13 de Setembro, às 22h de Lisboa (18h de Brasília), no Zoom, como habitualmente, aberta a todos os que queiram participar. A ID é a 863 4569 9958 e a senha de acesso 553074. Em discussão estará A Pediatra .

Andréa Del Fuego é a convidada do próximo Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo. A escritora conversará sobre a novela A Pediatra, que aborda as relações de poder, a maternidade e o papel social dos médicos numa linguagem bem diferente da dos seus romances anteriores. Escrito em 2019, antes da pandemia, o livro foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras em 2021 e saiu em Portugal neste Verão.