Chuva, vento e temperaturas baixas vieram para ficar

A partir de terça-feira, o IPMA prevê chuva de Norte a Sul do país (excepto na região do Alentejo e Faro). Quarta-feira e sábado espera-se uma pausa no tempo de Outono, com uma subida da temperatura e ausência de precipitação.

A chuva que colocou alguns distritos do Norte em alerta amarelo no início da semana irá estender-se (e tornar-se uma constante) no resto do país a partir de quinta-feira. As únicas excepções são a região do Alentejo e o distrito de Faro.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), até ao final da semana prevê-se céu geralmente muito nublado, períodos de chuva e vento fraco a moderado. De acordo com o boletim mensal elaborado pelo IPMA, na semana de 5 a 11 de Setembro, a “probabilidade de a precipitação total semanal ser superior ao normal situa-se entre 60 e 90%”. As temperaturas máximas andarão abaixo dos 30ºC e as mínimas serão inferiores a 20ºC.

Esta terça-feira, Portalegre e Évora serão os distritos mais quentes (a máxima pode chegar aos 29ºC) e Guarda será aquele onde a mínima será mais baixa (11ºC).

A meio da semana, na quarta-feira, prevê-se uma ligeira subida da temperatura. Castelo Branco, Santarém, Évora, Beja e Faro chegarão aos 28ºC, mas manter-se-á a nebulosidade. Já a temperatura mais baixa (11ºC) registar-se-á nos distritos nortenhos de Guarda e Bragança.

Mas quase a entrar no fim-de-semana, na quinta-feira, o panorama altera-se. Os distritos do Norte e Centro do país (com excepção de Bragança) serão novamente prendados com chuva e vento fraco a moderado. Na região Centro-Sul, apenas Lisboa, Évora, Beja, Setúbal e Faro não registarão precipitação, prevê o IPMA. A temperatura mais alta será sentida em Faro, que pode chegar aos 30ºC. No que toca às mínimas, em Bragança a temperatura poderá descer até aos 11ºC.

Na sexta-feira, mantêm-se as previsões de chuva e vento fraco a moderado. Mas no sábado espera-se uma melhoria da temperatura de norte a sul do país, assim como uma pausa na precipitação. Domingo, contudo, prevê-se o regresso da chuva e do vento, afirma o IPMA.