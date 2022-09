Presidente da Transparência e Integridade sai. Direcção propõe sucessor

A Presidente da associação Transparência e Integridade, Susana Coroado, anunciou esta segunda-feira a sua demissão com efeitos ainda este mês, por “motivos profissionais”.

“Novos desafios pessoais e profissionais diminuíram a disponibilidade que tive até ao momento para dedicar tanto tempo à causa do combate à corrupção e à defesa da qualidade de Governo”, declarou a responsável num comunicado aos associados desta organização não-governamental, no qual confessa que o cargo é “bastante exigente em termos de tempo”.

A direcção propõe como sucessor o actual vice-presidente, Nuno Cunha Rolo, visto tratar-se de “um associado há vários anos nos órgãos sociais e com uma vasta experiência em matéria de ética na vida pública”, anuncia ainda a presidente demissionária.

As eleições, não só para o cargo de presidente, como para outros dois lugares na direcção e três no conselho fiscal, terão lugar no dia 12 de Setembro.

Na nota, Susana Coroado admite que não sai “com o sentimento de dever cumprido”, uma vez que “muito haveria ainda para combater” no campo da corrupção, mas garante que manterá a sua “dedicação e apoio” à organização enquanto associada.

Susana Coroado, investigadora académica especializada em políticas de combate à corrupção, foi a terceira presidente eleita da “Transparência e Integridade - Associação Cívica” em Setembro de 2020, depois de ter ocupado o lugar de vice-presidente durante três anos.

O novo candidato ao cargo, Nuno Cunha Rolo, é jurista e especialista nas áreas da boa governação, da Administração Pública e das políticas públicas.