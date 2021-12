Falta de progresso contra a corrupção “é falta de vontade política”, resume Susana Coroado

A presidente da organização não-governamental Transparência e Integridade faz um balanço do que voltou a ficar na gaveta e critica a falta de transparência das contas dos partidos e e do financiamento das suas campanhas políticas.

Cerca de um ano depois de ter assumido a presidência da organização não-governamental Transparência e Integridade e no Dia Internacional Contra a Corrupção, Susana Coroado faz um balanço do caminho feito a nível nacional – e do que voltou a ficar na gaveta. O adiamento da regulamentação do lobbying é o exemplo mais imediato, mas as preocupações são muito mais amplas.