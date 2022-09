Aos 3 anos, Briar só quer andar com uma assustadora boneca. E a Internet rendeu-se aos encantos horripilantes

A mãe achava que as pessoas podiam ficar surpreendidas — e talvez assustadas — com a boneca da sua filha. Mas a última coisa que esperava era que estranhos se sentissem rendidos por causa do brinquedo.

Brittany Beard não estava à espera disto quando levou as suas filhas à loja Spirit Halloween. A ida, com as suas duas meninas — Briar Rose, de 3, e Belle, de 8 anos —, tinha como objectivo inspirar-se para os fatos e decorações do feriado que se celebra a menos de dois meses.