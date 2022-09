Nova de Lisboa estreia-se no Cairo com ano zero, deixando para 2023 as aulas “a sério”

Despesas operacionais do novo campus da UNL no Cairo, que incluem os vencimentos dos professores, são pagos por companhia egípcia. Com uma condição: os cursos têm de ser iguais aos que a UNL tem em Portugal.

Gestão e Engenharia do Ambiente são, para já, os cursos favoritos entre os estudantes que já se inscreveram no campus da Universidade Nova de Lisboa no Cairo, o primeiro de uma instituição do ensino português a abrir fora de portas, revelou ao PÚBLICO o vice-reitor da UNL João Amaro de Matos.