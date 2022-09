O adeus de Boris Johnson pode muito bem ser um “hasta la vista

Esta segunda-feira vão ser anunciados os resultados da corrida à liderança do Partido Conservador britânico e conhecer o substituto de Boris Johnson, se Liz Truss, se Rishi Sunak. Para o primeiro-ministro será o fim da linha, mas aliados e rivais acreditam que tentará regressar. Para já, pretende discursar em conferências e escrever as suas memórias. Mas uma investigação parlamentar à sua conduta durante o “ Partygate ” pode obrigá-lo a ir a votos para manter o lugar de deputado.

“Hasta la vista, baby”. Foi com esta frase da icónica personagem representada por Arnold Schwarzenegger no filme Exterminador Implacável 2: O Dia do Julgamento (1991), reproduzida de forma atabalhoada no dia 20 de Julho, que Boris Johnson fechou a sua derradeira intervenção plenária enquanto primeiro-ministro do Reino Unido na Câmara dos Comuns de Westminster.