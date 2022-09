Influencer no TikTok e antiga semifinalista a Miss Canadá Adolescente morre num salto com pára-quedas

Tanya Pardazi tinha 21 anos e apresentava-se como influencer no TikTok, onde reunia milhares de seguidores.

Uma influencer canadiana, que se notabilizou por, em 2017, ter integrado o leque de semifinalistas no concurso Miss Canadá Adolescente​, morreu, a 27 de Agosto, durante um salto com pára-quedas, o primeiro que realizava sozinha, depois de uma aula com a Skydive Toronto.

A empresa informou, dois dias depois, na sua conta de Facebook, sem identificar a vítima, que “uma aluna de pára-quedismo sucumbiu a ferimentos fatais resultantes de uma situação de emergência”. “A pára-quedista libertou a baixa altitude o pára-quedas principal em rotação rápida (começou a girar sobre si próprio em vez de inflar) sem o tempo/altitude necessários para o pára-quedas de reserva inflar”, explicou.

Não foi esclarecido se a aluna estava a realizar um salto em linha estática, em que um cabo de segurança mantém o aluno ligado ao avião do qual saltou, certificando-se de que o pára-quedas é aberto a tempo, ou em queda livre. O acidente será investigado pelo Serviço de Polícia de South Simcoe.

Agora, a vítima foi identificada como Tanya Pardazi, uma jovem de 21 anos, estudante de Filosofia na Universidade de Toronto e influenciadora no TikTok, onde reunia cerca de cem mil seguidores.

No TikTok, Tanya Pardazi partilhava as suas opiniões sobre as mais variadas temáticas, falando muitas vezes de relações e auto-estima. Entre os seus vídeos também costumava publicar dicas sobre maquilhagem e outros cuidados de beleza.