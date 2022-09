Rafael Leão tomou conta do derby de Milão

Dois grandes golos e uma assistência deram ao internacional português participação directa nos três golos do AC Milan no triunfo frente ao Inter.

Quando há Rafael Leão a nível de elite, o AC Milan passa, colectivamente, para um patamar diferente. Foi isso que aconteceu neste sábado, já que o internacional português, com dois golos e uma assistência, contribuiu para a vitória por 3-2 frente ao Inter, naquele que foi o 71.º triunfo no lendário derby da cidade (o Inter tem 79).

Com este resultado, o AC Milan chega aos 11 pontos e lidera provisoriamente a Liga italiana (tem de esperar para ver o que farão Roma e Atalanta), enquanto o Inter mantém os nove pontos e pode acabar a ronda fora dos lugares europeus.

A primeira equipa a marcar até foi o Inter, com um golo de Brozovic aos 21’, mas Rafael Leão tratou de começar o “serviço” sete minutos depois, com uma boa finalização de primeira e de pé esquerdo (vídeo em baixo).

O português assistiu, depois, o francês Giroud, aos 54’, seis minutos antes de voltar a querer o sucesso em nome próprio, com uma grande jogada individual, desta vez finalizada com o pé direito (vídeo em baixo).

O Inter reagiu bastante bem à desvantagem de dois golos e chegou, primeiro, ao 3-2, pelo recém-entrado Dzeko (67’) e ainda teve quase uma mão cheia de oportunidades de golo, algumas delas bastante flagrantes.

A ineficácia na finalização e o bom desempenho de Maignan contribuíram para que o resultado se mantivesse em 3-2.

Juventus cede terreno

Já a Juventus, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, empatou no terreno da Fiorentina (1-1).

Em Florença, a equipa de Turim até chegou cedo à vantagem, pelo avançado polaco Milik, aos nove minutos, mas a Fiorentina refez a igualdade pouco depois, aos 29’, pelo costa-marfinense Kouame.

Ainda antes do intervalo, aos 44 minutos, o sérvio Luka Jovic, avançado que passou pelo Benfica, teve uma oportunidade clara para dar vantagem à equipa da casa, mas “tremeu” na marcação de uma grande penalidade.

O resultado manteve-se inalterado na segunda parte, apesar de maior ascendente da Fiorentina, o que significa que a Juventus igualou o Inter Milão no terceiro posto, com nove pontos, mas pode ficar mais longe da liderança, com Atalanta e Roma a iniciarem esta ronda com 10.

A formação de José Mourinho visita no domingo o campo da Udinese, enquanto a equipa de Bérgamo actua na segunda-feira no terreno do Monza.

A Fiorentina segue para já no 10.º posto, com seis pontos.