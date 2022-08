Rafael Leão é tudo o que o AC Milan precisa

Um golo, uma assistência, vitória por 2-0. Foi assim a noite de Rafael Leão no AC Milan, com contribuição decisiva para o triunfo caseiro dos milaneses frente ao Bolonha na Liga italiana. Para Rafael Leão, este desempenho poderá adensar ainda mais os rumores segundo os quais o Chelsea, com dinheiro para gastar, estará disposto a uma “loucura” para tirar o português de Itália.

Aos 21’, o jogador português foi solicitado por De Ketelaere na meia-esquerda, a zona que prefere para os seus movimentos, e aplicou uma solução com recepção e finalização com o mesmo pé – o direito (vídeo em baixo).

Aos 58’, novamente solicitado na esquerda, Leão enquadrou-se para a zona central, como habitualmente, mas surpreendeu ao trocar o remate por um passe “picado” para Olivier Giroud. O francês, um especialista em finalizações difíceis, não deixou a bola cair e marcou o 2-0 com um remate semi-acrobático, de pé esquerdo (vídeo em baixo).

Este triunfo deu sentido ao perigo que o Milan criou (ainda que com bastante menos bola do que o Bolonha) e permite à equipa do San Siro regressar ao pelotão dos primeiros classificados da Liga italiana, com sete pontos, os mesmos de Lazio, Torino e Roma.

Já o Bolonha mantém-se em dificuldades, com duas derrotas e um empate em três jogos.