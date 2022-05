O melhor jogador de Itália ainda é suplente na selecção nacional

Rafael Leão, considerado há algumas horas o melhor jogador do campeonato italiano pela Liga, nunca foi titular na selecção nacional. Desde que começou o caminho de Leão até esta distinção, Portugal já fez nove jogos, entre oficiais e particulares. O jogador campeão italiano pelo AC Milan só participou em cinco e nenhum deles a titular. Estes são os factos. As causas e as soluções é que entram num domínio menos evidente.