Onze anos depois, a Série A volta a ser “rossonera”

AC Milan volta aos títulos em Itália, com triunfo por 0-3 em Sassuolo, graças a mais uma enorme exibição de Rafael Leão. Zlatan também estava no “ scudetto ” de 2011 e entrou para a festa.

Na última década, a Série A praticamente só teve um nome no topo no final de cada época, a Juventus, com nove títulos consecutivos, uma monotonia quebrada na última época pelo Inter Milão. Neste domingo, o AC Milan pôs fim ao seu jejum de 11 anos sem títulos, garantindo a posição cimeira na Liga italiana, com um triunfo, por 0-3, em Sassuolo, deixando a dois pontos o rival Inter, que também venceu, em casa, a Sampdoria, por 3-0. Foi o 19.º título para os “rossoneri”, que voltam a empatar com o Inter, estando ambos ainda longe dos 36 da Juventus.

Foi um título decidido na última jornada, algo que já não acontecia desde 2009, a servir de epílogo para uma época emocionante em que a luta foi quase sempre a três, entre os dois “grandes” de Milão e o Nápoles (que já vai em 32 anos sem ser campeão). Na aceleração final, o Milan acabou por ser a equipa mais consistente e contou com a preciosa colaboração de um Rafael Leão em grande forma – o internacional português teve a melhor época da sua carreira, com 14 golos e 12 assistências.

O avançado ex-Sporting foi figura central no jogo em que os “rossoneri” garantiram o título. Foram dele as assistências para os três golos marcados ao Sassuolo, dois de Olivier Giroud (17’ e 32’) e um de Franck Kessie (36’). E também assistiu para um golo que acabaria por ser anulado a Zlatan Ibrahimovic já na segunda parte.

O golo do gigante sueco seria a cereja no topo do bolo “rossonero”. Aos 40 anos, Zlatan já é mais um suplente de luxo, mas ainda com uma produção assinalável, oito golos marcados e três assistências – e é preciso não esquecer que ele estava no último título conquistado pelo AC Milan, em 2011.

O triunfo do AC Milan em Sassuolo acabou por esvaziar a vitória no Inter no Giuseppe Meazza, também por 3-0, com golos de Perisic (49’) e Correa (55’ e 59’).