Vinho de Carcavelos: Cascais junta forças e voluntários para vindimas comunitárias

A vindima irá decorrer no dia 5 de Setembro, em terras do Mosteiro de Santa Maria do Mar, propriedade da autarquia, com um grupo de voluntários a apoiar. Depois dos trabalhos há arraial com petiscos e música aberto a todos.

É segunda edição do evento dedicado às vindimas comunitárias em Cascais e vai decorrer em força: as inscrições esgotaram rapidamente. A autarquia local, através da empresa municipal Cascais Ambiente, volta a organizar esta vindima especial já na segunda, dia 5, aberta aos participantes das 17h às 20h.

A iniciativa, realizada no âmbito do programa Terras de Cascais, tem como objectivo promover a “recuperação do vinho de Carcavelos”, “trazer a comunidade ao Mosteiro de Santa Maria do Mar” e “criar sentimento de pertença e espírito de comunidade”, explica Joana Pinto Balsemão, vereadora da Câmara Municipal de Cascais.

A vindima irá realizar-se em terras do mosteiro, localizado em Sassoeiros, no concelho de Cascais, comprado em 2017 pela câmara e que conta com 2,7 hectares de vinha.

O terreno, que já se encontra restaurado, é propenso à agricultura regenerativa e biológica: “temos ovelhas a pastar, que contribuem para a fertilização das vinhas”, muitas “plantas selvagens”, adianta a vereadora.

Nesta edição é esperado que a vindima “cresça um pouco”, sendo expectável uma produção de 4,500 litros de vinho de Carcavelos. Deverão participar 26 viticultores e voluntários de “todas as faixas etárias e gerações.”

Após a vindima, os participantes terão direito a arraial no mosteiro, das 20h às 22h, com petiscos e música. Durante este momento de convívio, a organização terá à disposição diversas opções gastronómicas, nomeadamente porco no espeto e sanduíches vegetarianas, e bebidas servidas pelo Castiço, bar de vinhos localizado em Carcavelos. Para animar mais, há DJ em harmonias musicais. Mesmo quem não participa na colheita poderá juntar-se ao arraial.

Texto editado por Luís J. Santos