Menos 34 quilos depois, Fernando Rocha posa para a Men’s Health a esbanjar saúde

Como em quase todas as perdas significativas de peso, há uma foto do antes e outra do depois. Mas, neste caso, apenas a última foi capa da edição portuguesa da revista Men’s Health, em que se observa um Fernando Rocha totalmente diferente daquele que, nos últimos anos, nos habituámos a ver no pequeno ecrã.

Depois de ter aceitado o desafio de se aprumar para ser capa de uma publicação que promove a saúde e o bem-estar entre os homens, o humorista, que se notabilizou a fazer stand-up, perdeu 34 quilos, 24,2 dos quais de massa gorda, e ganhou “saúde, auto-estima e o privilégio de conhecer pessoas incríveis”, as quais, assevera numa emotiva publicação nas redes sociais, pretende levar consigo “para o resto da vida”.

Além da fundadora e directora da agência Glam Celebrity Management, Beatriz Lemos, e do director da Men's Health, Pedro Lucas, Fernando Rocha dá créditos à nutricionista Rita Varela Ramos (“moldou o seu método à minha personalidade e isso faz a diferença entre ser bom e ser brilhante”), à “mestre de massagens” Raquel Rosa (“em cada sessão que fazia, saía de lá novo”) e aos personal trainers Filipe Lopes e Pedro Medeiros (“foi como uma chapada que me fez acordar de um pesadelo”).

À conversa com a revista Men's Health, Fernando Rocha falou como a perda de peso influenciou a sua saúde: “Perdi doenças”. “Ressonava e deixei de ressonar. (…) Antes, ao fim de meia hora de caminhar, doíam-me as rótulas; agora, corro quilómetros e nada me dói”, enumerou, entre outros benefícios, o humorista.