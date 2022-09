Sarah Palin derrotada no regresso à política no Alasca

Derrota da candidata apoiada por Donald Trump numa eleição especial para a Câmara dos Representantes reforça esperanças do Partido Democrata num resultado acima das expectativas em Novembro. Mas a estreia de um novo sistema de votação no Alasca, e a perda de popularidade de Palin no estado, aconselham cautela nas leituras nacionais.

Sarah Palin, a candidata do Partido Republicano à vice-presidência dos Estados Unidos da América na eleição de 2008, e creditada como uma das pioneiras do movimento que abriu a porta à vitória de Donald Trump em 2016, foi derrotada no seu regresso à política no Alasca, na quarta-feira, numa eleição especial para o único lugar do estado na Câmara dos Representantes do país. A vencedora, Mary Peltola, é a primeira mulher — e a primeira nativa do Alasca — a ser eleita para o cargo, sendo também a primeira candidata do Partido Democrata a triunfar nesta eleição desde 1972.