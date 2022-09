A Baixa alfacinha de antigamente mostrada aos seus visitantes

Exposição no Rossio vai mostrar a evolução da zona central de Lisboa ao longo dos anos.

Como era a Baixa de Lisboa há 100 e como foi evoluindo ao longo do tempo vai ser mostrado a quem passar a partir desta quinta-feira na Praça D. Pedro IV. São cerca de 40 fotografias que formam a exposição A Baixa Preserva Memórias e que estará em exibição até ao dia 29 de Setembro.

A organização é da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP), que seleccionou as fotos no Arquivo Municipal de Lisboa e que pretende mostrar a “riqueza que a Baixa sempre teve”.

“É uma visita ao passado, em que as pessoas podem ver diversas ruas, estabelecimentos comerciais, alguns já encerrados, e tudo o que a Baixa sempre foi. A foto mais antiga tem mais de 100 anos”, disse ao PÚBLICO Vasco de Mello, vice-presidente da ADBP.

Segundo o dirigente da associação de comerciantes da zona, os visitantes “vão perceber que a Baixa sempre foi um ponto importante da cidade, como ainda é hoje e que continuará a ser no futuro”.

Vasco Mello diz que quem visita a capital portuguesa “não pode deixar de passar pela Baixa”, até porque, acrescenta, o local “é o coração do país, o seu centro nevrálgico em Lisboa”. “A Baixa, o Bairro Alto e o Chiado, entre outros bairros vizinhos, são zonas de grande riqueza comercial, cultural e arquitectural, entre muitos outros aspectos, única. É obrigatório passar pela Baixa”, salienta.

Esta é a primeira vez que a ADBP organiza esta exposição temática. Vasco Melo diz que a associação decidiu avançar com o projecto, que conta com o apoio da câmara alfacinha, “porque, além do dever de dinamizar e animar a zona, tem o dever de, na área da cultura, mostrar o que sempre foi a Baixa”.

A exposição prolonga-se até 29 de Setembro e no último terá em paralelo uma passagem de modelos.

ADBP foi fundada em 1993 e é formada por “comerciantes com largas tradições na Baixa de Lisboa” e que “se aperceberam os empresários da necessidade de realizar várias iniciativas e eventos que atraíssem os consumidores para esta zona comercial”. Tem como objectivo, como próprio nome indica, “a dinamização do comércio” local. Conta com 300 associados.