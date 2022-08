Bebé de um ano morre depois de ser atingida por uma bola de granizo em Espanha

Uma bebé de 20 meses morreu na noite de terça-feira depois de ser atingida na cabeça por uma bola de granizo. O acidente aconteceu durante uma violenta chuva de granizo que causou estragos na Catalunha, no nordeste da Espanha, disseram as autoridades nesta quarta-feira.

Pedras de granizo do tamanho de punhos com até 10 centímetros de diâmetro caíram na tarde e noite desta terça-feira numa área em redor da vila de La Bisbal d'Empordà. As bolas de granizo causaram ferimentos — principalmente ossos partidos e hematomas — em cerca de 50 pessoas, disse a emissora TV3.

Segundo escreve o El País, que cita fontes da Câmara Municipal de Girona, a bebé atingida foi imediatamente transferida para o Hospital Trueta de Girona, onde acabou por morrer durante a noite em consequência dos ferimentos causados pelo trauma na cabeça.

O presidente da Generalitat, Pere Aragonès, transmitiu nesta quarta-feira suas condolências aos familiares da bebé. “Dolorosamente atingido por esta tragédia, quero estender minhas condolências à família. Um abraço muito forte”, disse o presidente numa mensagem publicada na sua conta no Twitter.

“As pessoas começaram a gritar e a esconder-se”, afirmou o músico Sicus Carbonell, que filmou as consequências destrutivas da tempestade no terraço de um hotel onde a sua banda tocava. Quem estava presente foi forçado a correr para se proteger e não ser atingido. “Foi um caos. Alguns pais conseguiram agarrar nos seus filhos, mas havia crianças a fugir sozinhas”, disse o músico à Reuters. “Havia uma menina de três ou quatro anos que não se estava a abrigar. Consegui correr a agarrá-la no momento em que uma pedra de granizo rompeu o tecido do guarda-sol onde estávamos abrigados. Eu disse ao meu grupo que ou entrávamos no restaurante ou uma daquelas bolas de ténis de granizo cairia em cima de nós”.

A tempestade, que também causou danos em várias estruturas, foi a mais forte deste tipo registada na Catalunha nos últimos 20 anos. Segundo as autoridades locais, as pedras de granizo foram as maiores a cair na comunidade desde 2002. Os bombeiros receberam 41 chamadas relacionadas com tempestade, a maioria em La Bisbal d'Empordà. Os principais alertas foram relacionados com danos nos telhados devido ao impacto do granizo, com a corrente eléctrica e com estragos em carros que estavam estacionados nas ruas.

Ainda segundo o jornal espanhol El País, várias zonas da Catalunha estiveram esta terça-feira em alerta por causa das violentas tempestades alimentadas pelo calor intenso que continua a registar-se desde meados de Agosto e que mantém a água do mar mais quente do que o habitual para esta época. O Serviço de Meteorologia da Catalunha prolongou, para esta quarta-feira, o estado de alerta para “tempo violento” com “possibilidade de queda de pedras [de granizo] com mais de 2 centímetros, ventos de mais de 25 metros por segundo e tornados”.