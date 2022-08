São Tomé e Príncipe abre a temporada do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra

A temporada 2022/2023 do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, arranca nos primeiros dias de Setembro com o exercício-espectáculo Tchiloli, uma tragédia actual, construído em São Tomé e Príncipe no âmbito de um projecto internacional.

Criado num laboratório teatral dirigido pelo encenador polaco Andrzej Kowalski, Tchiloli, uma tragédia actual estará no Teatro da Cerca de São Bernardo com três sessões: a primeira às 19h00 de sexta-feira, a segunda às 21h30 de sábado e a última às 16h de domingo.

Esta é uma produção do Centro de Intercâmbio Teatral de São Tomé, integrada no projecto RECITE - Rede de Centros de Intercâmbio Teatral nos países de língua portuguesa, através da qual, “embalados pelos ritmos da tragédia do Tchiloli, oito jovens actores debatem as dificuldades que enfrentam nas suas próprias vidas” face à falta de oportunidades na sua terra natal. Depois de Coimbra, segue para Évora, a 10 de Setembro, Faro, a 16, e Leiria, a 18.

No dia 22 de Setembro, a Escola da Noite estreia a sua nova criação Aqui, onde acaba a estrada, com texto e encenação de Igor Lebreaud, na qual é abordado o tema das grandes migrações forçadas. Cumprirá uma temporada de quatro semanas, até 16 de Outubro. Antes, a 8, o Centro Dramático de Évora - Cendrev apresenta no Pátio do Centro de Artes Visuais (CAV), junto ao Pátio da Inquisição, o espectáculo Amor de Dom Perlimplim com Belisa em seu jardim, um clássico de Federico García Lorca encenado para apresentações ao ar livre por José Russo.

Na nova temporada do Teatro da Cerca de São Bernardo regressam os Sábados para a Infância. Em Setembro, há uma oficina de teatro com Ricardo Kalash para crianças entre os 3 e os 5 anos, uma oficina de ilustração e música co-produzida com a Blue House e a Casa da Esquina, dirigida por Joana Corker e Érika Machado, um espectáculo de novo circo e clown com a companhia Marimbondo e a sessão de histórias Contos da Caixa, com Helena Faria.