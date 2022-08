Morreu Charlbi Dean, protagonista de Triangle of Sadness, filme vencedor do Festival de Cannes

A actriz sul-africana Charlbi Dean, protagonista de Triangle of Sadness, o filme de Ruben Östlund que ganhou este ano a Palma de Ouro no Festival de Cannes, morreu esta segunda-feira em Nova Iorque, de doença súbita. Tinha 32 anos e iniciara-se no cinema em 2010, em Spud, de Donovan Marsh, rodado na sua terra natal, depois de uma carreira como modelo.

Charlie Dean Kriek nasceu em 1990, na Cidade do Cabo, onde cresceu. Tornou-se modelo ainda em criança, chegou à capa da edição sul-africana de revistas como a GQ ou a Elle. Pouco antes de ingressar no cinema, sobrevivera a um acidente de automóvel grave.

Triangle of Sadness, que se estreará em Portugal pela mão da distribuidora Alambique, ainda não está em exibição em Portugal. O derradeiro filme da actriz será o seu primeiro título a passar pelas nossas salas. Os seus outros trabalhos incluem Corrida Mortal 3: Inferno, de Roel Reiné, a sequela Spud 2: The Madness Continues, também de Donovan Marsh, Blood in the Water, de Ben e Orson Cummings, Don’t Sleep, de Rick Bieber, An Interview with God, de Perry Lang, e Can’t Have You, de Mark A. Altman. Em televisão, passou por um episódio de Elementary, a série que imagina um Sherlock Holmes moderno em Nova Iorque, e foi a super-vilã Syonide em Black Lightning, ao longo de nove episódios.

A comédia negra Triangle of Sadness é o primeiro filme em inglês do sueco Östlund, que ganhou com ele a sua segunda Palma de Ouro. Nela Dean interpreta a metade feminina de um casal de modelos e aspirantes a influencers que consegue bilhetes para um cruzeiro de luxo cheio de pessoas ultra-ricas em que tudo corre mal.

Num post no Instagram, o realizador considera a morte de Dean “um choque e uma tragédia”. “É uma honra ter ficado a conhecê-la e trabalhado com ela. O cuidado e a sensibilidade da Charlbi elevavam os seus colegas e toda a equipa de rodagem. Pensar que ela não vai estar ao nosso lado no futuro deixa-me muito triste”, remata.