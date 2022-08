Retrospectiva (quase) integral do autor de Um Adeus Português e Os Maias chega acompanhada por uma “carta branca” de clássicos da história do cinema.

Os Filmes São Histórias, o Cinema é a Maneira de as Filmar – o título é já todo um programa teórico que a Cinemateca Portuguesa irá “provar” ao longo do mês de Setembro com a retrospectiva (quase) integral que dedica, a partir desta quinta-feira, ao cineasta João Botelho (Lamego, 1949).