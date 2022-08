Marta Temido: os casos que abalaram o mandato

Foram muitos os casos que marcaram a liderança de Marta Temido à frente do Ministério da Saúde de António Costa, com pedidos de desculpa, lágrimas, serviços encerrados e mortes sob investigação como testemunhas.

Foi há pouco mais de dois meses que Marta Temido aparecia, numa sondagem nacional, como a ministra mais popular do Governo de António de Costa, apesar de se notar que tinha perdido algum capital. Esteve à frente do Ministério da Saúde desde Outubro 2018, quando substituiu Adalberto Campos Fernandes, e foi sobre os seus ombros que recaiu a resposta do país à pandemia da covid-19. Apesar dos muitos problemas evidenciados então pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) saiu da crise pandémica com a imagem reforçada, mas não resistiu aos últimos sinais da fragilidade em que assenta o SNS: serviços de urgência fechados, profissionais a pedirem escusa de responsabilidades, internos a recusarem-se a cumprir horas extraordinárias excessivas e a notícia, esta segunda-feira, da morte de uma mulher grávida.