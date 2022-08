“Tardia”, “falhanço” e “passividade”. As reacções dos partidos à demissão de Marta Temido

A demissão da ministra da Saúde na madrugada desta terça-feira está a gerar reacções dos vários partidos. À direita, os partidos salientam que Marta Temido já deveria ter saído do cargo e à esquerda os partidos sublinham a que o que importa são as políticas e referem a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS).