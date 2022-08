Portugal foi responsável por 2% da cerveja produzida na UE em 2021

No ano passado, saíram das cervejeiras da Europa 33,13 mil milhões de litros da bebida, subindo 2,8% face ao primeiro ano da pandemia. Alemanha liderou a produção, Países Baixos a exportação e França a importação de cerveja.

Os países da União Europeia foram responsáveis por uma produção de 33,13 mil milhões de litros de cerveja no ano passado, um aumento de 2,80% face a 2020 – o ano em que a pandemia de covid-19 deixou muitos locais de consumo, como bares e restaurantes, encerrados durante vários meses.

Portugal, segundo a entidade estatística europeia, produziu 710,55 milhões de litros de cerveja – cerca de 2,14% do total da UE em 2021.

Os dados, divulgados esta terça-feira pelo Eurostat, representam um crescimento de 1,99% da produção cervejeira em Portugal – que detém grupos como a Sociedade Central de Cervejas, o Super Bock Group (antiga Unicer), a Empresa de Cervejas da Madeira, além dos espanhóis da Font Salem, com uma unidade em território nacional (antiga Cintra), além de vários micro-cervejeiros.

A Alemanha, com 23% de quota de produção (7,5 mil milhões de litros), liderou em 2021 o grupo de países da União, seguida da Polónia e Espanha, ambas com 3,7 mil milhões de litros produzidos, “ou 11% da produção total da UE” cada.

Os Países Baixos com 2,5 mil milhões de litros ou 7% da produção total da UE, são os principais exportadores, vendendo para outros países da Europa e do resto do mundo 1,9 mil milhões de cerveja. Segue-se a Bélgica (1,8 mil milhões) e a Alemanha (1,6 mil milhões de litros).

Em sentido contrário, a maior importadora foi a França, com 800 milhões de litros.