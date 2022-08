Terça na TV: Panteras Negras, Gomorra, mel e um vigário

CINEMA

Judas e o Messias Negro

TVCine Top, 21h30

Realizado por Shaka King, é um biopic do activista afro-americano Fred Hampton, líder dos Panteras Negras, que foi morto a tiro pela polícia a 4 de Dezembro de 1969, em Chicago, quando dormia com a namorada grávida. Entre outros prémios, o filme ganhou dois dos seis Óscares para que foi nomeado: melhor actor secundário (Daniel Kaluuya, na pele de Hampton) e canção original (Fight for you, de H.E.R.). Lakeith Stanfield encarna Bill O’Neal, o informador que traiu o revolucionário.

Gomorra

TVCine Edition, 22h

Baseado no livro de Roberto Saviano e realizado por Matteo Garrone, é um mergulho brutal e violento nos meandros dos círculos infernais da Camorra napolitana, com uma crua e incrível precisão. Poder, dinheiro e sangue são os “valores” com que os habitantes de Nápoles se confrontam diariamente. Neste cenário de guerra entre clãs e tráficos de toda a espécie, cruzam-se cinco histórias em redor das vidas de Toto, Pasquale, Don Ciro e Maria, Franco e Roberto, Marco e Ciro.

Seberg - Contra Todos os Inimigos

AMC, 22h55

Um thriller com assinatura de Benedict Andrews, segundo um argumento de Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, baseado em factos reais. Kristen Stewart dá vida à actriz Jean Seberg (1938-1979), figura icónica da Nouvelle Vague francesa que, nos finais da década de 1960, se associou a membros do Partido Panteras Negras. O filme conta também com Jack O’Connell, Margaret Qualley, Zazie Beetz, Anthony Mackie e Vince Vaughn.

Alguém Como Eu

AXN Movies, 00h28

Insatisfeita e infeliz, Helena deixa o Brasil e ruma a Portugal, onde a espera um novo emprego, uma nova casa e novos amigos. Já em Lisboa, conhece Alex, um homem simpático e atraente por quem se apaixona e com quem inicia uma relação. Tudo seria perfeito, não fosse um problema inesperado: sempre que olha para ele, vê-o na figura de... uma mulher. Uma comédia romântica de Leonel Vieira, com Paolla Oliveira e Ricardo Pereira nos papéis principais.

Os Condenados de Shawshank

Fox Movies, 1h08

Frank Darabont foi o realizador responsável por esta adaptação do romance homónimo de Stephen King, considerada uma obra maior do cinema americano. É uma história de amizade e redenção, passada quase toda na prisão e centrada em dois reclusos: Andy Dufresne (Tim Robbins) e Ellis Boyd ‘Red’ Redding (Morgan Freeman), o narrador.

DOCUMENTÁRIO

Honeyland: A Terra do Mel

RTP2, 22h57

A viver na Macedónia, Hatidze Muratova é a última caçadora de abelhas da Europa. Apesar da pobreza em que vive, leva muito a sério a principal regra da apicultura: para respeitar o equilíbrio da natureza, só se pode retirar metade do mel da colmeia. Quando uma família nómada de apicultores ali chega determinada a recolher o máximo de mel possível, Hatidze vê o ecossistema ameaçado. Realizado por Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, o filme foi muito aplaudido e galardoado no circuito dos grandes festivais, além de ter sido duplamente nomeado para os Óscares, nas categorias de melhor documentário e filme internacional.

SÉRIES

As Aventuras do Jovem Voltaire

RTP2, 14h04

Reposição da minissérie franco-belga que narra, em quatro episódios, a vida de Voltaire (1694-1778) nos anos de juventude. Ao mesmo tempo que revela facetas menos conhecidas do seu trajecto – como os amores ou a relação com a realeza –, incide na evolução do seu pensamento, até se tornar um dos mais citados autores do Iluminismo e mentor das ideias basilares da Revolução Francesa.

Sankt Maik

RTP2, 22h02

Estreia da terceira e última temporada da série cómica alemã sobre um vigarista que se faz passar por vigário numa pequena e muito religiosa cidade. Apesar da abordagem pouco ortodoxa e das gafes católicas, Maik Schafer (Daniel Donskoy) conseguiu ir conquistando (quase toda) a comunidade – até ser desmascarado. No primeiro dos novos episódios reencontramo-lo na prisão, onde recebe uma visita inesperada.