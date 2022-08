Circulação na Linha do Norte reposta após corte devido a incêndio

Incêndio no distrito de Aveiro obrigou a corte temporário da circulação ferroviária.

A circulação ferroviária da Linha do Norte foi reposta após ter estado interrompida devido a um incêndio florestal no distrito de Aveiro. Esta informação foi confirmada pelo PÚBLICO junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

O alerta para o incêndio que motivou o corte de circulação foi dado às 14h54.

Na passada semana, as autoridades também se viram obrigadas a cortar a circulação na Linha do Norte devido a incêndios florestais que ameaçavam a segurança dos comboios.

Reactivação no Sabugal

Entretanto, noutra frente, o incêndio no Sabugal, no concelho da Guarda, que tinha entrado em resolução na tarde de sábado, reactivou-se esta manhã. Às 14h40, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, estavam no local 167 operacionais, apoiados por 43 viaturas e cinco meios aéreos.

Continua também activo o fogo em Santa Marta de Penaguião, concelho de Vila Real, que mobiliza 142 operacionais, 39 viaturas e quatro meios aéreos.

Já o fogo na Senhora da Graça, Mondim de Basto, que começou cerca das 15h45 de sábado, encontra-se em resolução, mas com alguns pontos quentes, mantendo-se por isso no terreno cerca de 250 homens, 68 viaturas e três meios aéreos.