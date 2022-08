Falar de poupar água só no Verão

No final do ano passado foi apresentado um estudo que previa que até 2100 o Algarve assistiria a uma redução de 49% no volume de água dos rios e de 29% na precipitação. O mesmo trabalho, o primeiro do género em Portugal, mostrava que a disponibilidade da água no país baixaria entre 10% e 25%, mas que só nos últimos 20 anos já diminuíra 20%. Os números eram preocupantes. Mas não eram para assustar ninguém, dizia o então ministro do Ambiente. “Não vale a pena estar com cataclismos.”