Dar o corpo à repressão com o sonho de “fazer uma Angola melhor”

Sete anos depois do seu mediático julgamento por tentativa de golpe de Estado, que os condenou a penas entre os dois e os oitos anos de prisão (acabaram por sair mercê de uma amnistia um ano depois), quase todos os activistas políticos envolvidos no processo que ficou conhecido como o dos 15+2 continuam com a vontade intacta de derrubar o regime de quase 47 anos do MPLA em Angola.